Centro Studi Dolciniano, ecco gli eventi in programma

Cossato, Centro Studi Dolciniano: gli eventi in programma.

Il Centro Studi Dolciniani di Cossato presenta le iniziative per il 50° anniversario dell’inaugurazione del restauro del cippo a Fra Dolcino, sul Monte Massaro, organizzate per sabato 7 settembre 2024.

Il Comitato ARCI Biella Ivrea Vercelli, Salone Anello Poma, Strada della Fornace 8b, organizzano alle ore 17 una conferenza su Fra Dolcino, con i seguenti relatori:

Pier Luigi Milani, avvocato appassionato di storia locale, ha pubblicato alcuni romanzi su temi diversi, animatore del circolo culturale di Breno, parlerà del suo libro “in preparazione” relativo alle tematiche Dolciniane.

Giorgio Passerone professore emerito all’università di Lille in Francia, ha pubblicato: “Artisanat et combat” da tre anni segue le iniziative del C.S.D sta realizzando un film-documentario che parte da San Francesco per arrivare a Dolcino. Parlerà del suo libro ora nella versione italiana.

Aldo Fappani attuale presidente del Centro Studi Dolciniani, subentrato a Tavo Burat fondatore del C.S.D, recentemente ha partecipato come relatore al convegno di Campertogno (Valsesia), parlerà di Fra Dolcino, tra storia, mito, oblio, riscoperta e rivendicazione non soltanto nel biellese.

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2024

Alla Bocchetta del Margosio Panoramica Zegna, con il seguente programma:

-ore 10: culto Valdese

-ore 11: assemblea annuale del centro studi Dolciniano a cui seguirà un intervento di:

Paolo Ferrero, Valdese,Direttore della rivista “Su la testa, argomenti per la Rifondazione Comunista”.

Microfono aperto per chi volesse intervenire.

Alle 12,20 salita al cippo dedicato a Fra Dolcino e ai dolciniani.

Alle 13 ci si trasferisce alla cascina Pilota un po’ più a valle per un’agape fraterna e per un pomeriggio in compagnia di musiche delle nostre valli.