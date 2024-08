Tollegno, dal Comune un'appartamento alla famiglia che ha perso la casa nell'incendio

L' 11 agosto, poco dopo le 15, i Vigili del Fuoco di Biella ed una squadra di Cossato sono intervenuti a Tollegno per un incendio abitazione. La casa è andata praticamente distrutta, al momento non è agibile, la pratica è nelle mani dell'assicurazione e il Comune in questi giorni ha messo a disposizione della famiglia un'appartamento in via temporanea per sei mesi.

Nelle operazioni sono intervenuti sei mezzi oltre a anche un Funzionario dei Vigili del Fuoco, il 118, la Polizia di Stato ed ha assistito anche il sindaco Lele Ghisio.