Tollegno, abitazione devastata dalle fiamme, oggi il sopralluogo FOTO

Aggiornamento lunedì 12 agosto

Le operazioni di smassamento e di messa in sicurezza dell'immobile devastato dalle fiamme sono terminate intorno alle 22 di ieri.

Nella giornata di oggi il Comune procederà con i sopralluoghi e con molta probabilità ne sarà dichiarata l'inagibilità.

I Vigli del Fuoco che sono stati portati al pronto soccorso per malore durante l'intervento sono stati dimessi nella notte.

I fatti

Oggi 11 agosto nella centralissima via Mazzini a Tollegno sta andando a fuoco un'abitazione.

Al momento le notizie sono ancora frammentarie, ma le fiamme sono arrivate fino al tetto.

Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco di Biella, di Cossato, di Ponzone e la Polizia con diverse pattuglie che sta facendo viabilità per permettere ai soccorsi di operare al meglio, oltre ai sindaco Lele Ghisio. Per i Vigili del Fuoco sono sei i mezzi impegnati, ed è presente sul posto anche un Funzionario.

Sul posto è arrivata anche un'ambulanza che ha visitato sul posto le persone che si trovavano all'interno dell'abitazione dove si sono propagate le fiamme.

E anche alcuni Vigili del Fuoco, per via delle alte temperature esterne e alla complessità delle operazioni, hanno accusato un malore e sono stati trasportati al Pronto Soccorso per accertamenti dal 118.

Sembra che la casa da un primo sopralluogo sia stata giudicata inagibile.