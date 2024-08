È andato avanti Vincenzo Laurora, Alpini biellesi in lutto

Alpini biellesi in lutto per la morte di Vincenzo Laurora, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 74 anni. A ricordarlo, in queste ore, il gruppo di Ponderano: “Il nostro socio Alpino ha posato lo zaino ed è andato avanti”.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Superiore. Sempre qui, sarà celebrato il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 15 di domani, martedì 27 agosto.