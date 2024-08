Biella, scuole al lavoro per l'inizio del nuovo anno

Le superiori hanno dato il via ai corsi di recupero e i comprensivi organizzano gli spostamenti degli allievi dovuti ai lavori che interessano le scuole, e servizi come la mensa.

Tra i primi istituti che hanno già dato comunicazione ai genitori di come si svolgeranno le lezioni nei primi giorni tenendo conto che la scuola inizierà mercoledì 11, c'è il comprensivo San Francesco, dove dal primo giorno a venerdì 20 settembre i bambini faranno lezione solo al mattino.

In particolare, le lezioni si svolgeranno per gli ordini di scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, con orario antimeridiano senza il servizio mensa. Scuole dell’infanzia (tutte da lunedì a venerdì 7:30 alle 12:30); Scuola primaria Cridis – Vernato (da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:30); Scuola primaria Carducci – Vandorno (lunedì, martedì e giovedì dalle 8:10 alle 12:30, mercoledì e venerdì dalle 8:10 alle 12:10); Scuola primaria micca – piano (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8:15 alle 12:30, venerdì dalle 8:15 alle 12:15); Scuola primaria ex Redentoristi – Cossila San Giovanni (lunedì, martedì e giovedì dalle 8:10 alle 12:30, mercoledì e venerdì 8:10 alle 12:10); Scuola primaria Negri – Piazzo (lunedì, martedì e giovedì dalle 8:00 alle 12:20, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 12:00); Alla scuola secondaria di primo grado San Francesco d’Assisi – centro (gli orari di ingresso e di uscita delle prime due settimane di lezione verranno comunicati i primi giorni di settembre).

Come spiega la preside Monica Pisu la decisione è stata presa dal Collegio Docenti nell'ambito del Progetto Accoglienza.

Le tariffe nelle scuole di Biella rimarranno comunque invariate per tutto l’anno scolastico 2024/2025.

Per rinnovare l'iscrizione le famiglie dovranno collegarsi al link https://www3.itcloudweb.com/biellaportalegen Attraverso il nuovo sistema, i genitori avranno a disposizione un Portale Web e un’APP per gestire con semplicità qualsiasi aspetto del servizio di refezione scolastica.

E gli utenti non iscritti nel precedente anno scolastico? Per loro l’accesso al portale per l'iscrizione dovrà essere effettuato accedendo al link https://www3.itcloudweb.com/biellaportalegen tramite SPID o CIE.

Per ulteriori info cliccare qui