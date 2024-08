Tragedia al Mombarone: La discesa in solitaria è stata fatale al giovane di Salassa nel Canavese

Aggiornamento del 25 agosto 2024:

E' Luca Brunasso Diego di Salassa nel Canavese la vittima dell'incidente di ieri al Mombarone

Aggiornamento delle 23:

Giungono nuovi dettagli della tragedia. Il resoconto dei tecnici del Soccorso Alpino:

"I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti oggi pomeriggio con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sul Mombarone, tra Biella e Ivrea, dove è deceduto un escursionista. L'uomo, classe 1994, si era separato dai compagni presenti presso il Rifugio Mombarone, e aveva iniziato la discesa in autonomia. Più tardi, i compagni lo hanno cercato al telefonino, senza ricevere risposta, per verificare che fosse giunto a valle. Il gestore del rifugio, che è anche un tecnico del Soccorso Alpino, ha quindi iniziato la ricerca e ha individuato il corpo dell'uomo, in condizioni incompatibili con la vita, circa 200 metri a valle del sentiero da cui era presumibilmente precipitato nella prima parte della discesa. Sul posto è giunta l'eliambulanza 118 che ha verricellato l'equipe per la constatazione del decesso. Poiché l'elicottero doveva rientrare in base per la chiusura del turno, altri due tecnici del Soccorso Alpino sono stati elitrasportati nel punto dell'incidente per prendere in custodia la salma che è stata in seguito recuperata dai Vigili del Fuoco".

La vittima è un ragazzo residente a Salassa nel torinese

Aggiornamento delle 19.55:

Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il 30enne fosse al rifugio con amici quando, uscito all'esterno mentre c'era poca visibilità a causa della nebbia, è precipitato per una cinquantina di metri in un dirupo. Sul posto sono intervenuti per il recupero anche gli elicotteri del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco. Il magistrato ha già dato il permesso di affidare la salma ai famigliari. Non sono ancora note le generalità della vittima.

Ore 19:

Non ci sono ancora i dettagli della tragedia che si è consumata nel pomeriggio quando un uomo di circa 30 anni, di cui al momento non si conoscono le generalità, è precipitato dalla Colma di Mombarone nel comune di Donato con un volo di 50 metri che non gli ha dato scampo. In questo momento i soccorritori del 118 e i tecnici del Soccorso Alpino stanno operando sull'intervento.

Seguiranno aggiornamenti