30enne perde la vita dopo essere precipitato per 50 metri dal Mombarone

Aggiornamento delle 19.55:

Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il 30enne fosse al rifugio con amici quando, uscito all'esterno mentre c'era poca visibilità a causa della nebbia, è precipitato per una cinquantina di metri in un crepaccio. Sul posto sono intervenuti per il recupero anche gli elicotteri del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco. Il magistrato ha già dato il permesso di affidare la salma ai famigliari. Non sono ancora note le generalità della vittima.

Ore 19:

Non ci sono ancora i dettagli della tragedia che si è consumata nel pomeriggio quando un uomo di circa 30 anni, di cui al momento non si conoscono le generalità, è precipitato dalla Colma di Mombarone nel comune di Donato con un volo di 50 metri che non gli ha dato scampo. In questo momento i soccorritori del 118 e i tecnici del Soccorso Alpino stanno operando sull'intervento.

Seguiranno aggiornamenti