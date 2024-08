Andorno: Ragazzino in bicicletta viene tamponato da un'auto che non si ferma a soccorrerlo

Ieri, 22 agosto, un ragazzino di 11 anni a bordo della sua bicicletta, mentre percorreva la SP 100 ad Andorno Micca, è stato tamponato da un'auto di piccola cilindrata che non si è fermata a prestare soccorso. I Carabinieri stanno effettuando indagini con l'ausilio delle telecamere e delle testimonianze di alcune persone presenti per individuare il/la responsabile. Per il ragazzino solo un grande spavento e qualche escoriazione ma per fortuna nulla di grave.