Accoglienza in Valle Cervo, un lettore: "A Oropa ci sanno fare di più"

Attraverso l'articolo "Biellesi, brava gente, ma con l’accoglienza poca dimestichezza" abbiamo chiesto ai nostri lettori di inviarci segnalazioni positive, per far capire a tutti che esiste anche un’altra faccia della nostra accoglienza, magari ancora un po' sconosciuta, ma esiste.

Aspettiamo le vostre segnalazioni e auspichiamo un cambio di tendenza, non è impossibile. redazione@newsbiella.it. E intanto ci è arrivata questa:

Riceviamo e pubblichiamo:

"Siamo stati in Valle Cervo per una cena ci hanno mandato via in tre posti perché dicevano di aver finito tutto. Forse dovrebbero fare più scorte alimentari visto che lavorano principalmente nei mesi estivi. Poi ci hanno accolto in un posto un tavolino quasi in strada, abbiamo aspettato 2 ore per un tagliere scandaloso, e c'erano altri turisti un po' imbarazzati e arrabbiati.

A Oropa ci sanno fare molto di più. Per noi Valle Cervo bocciata anche per il rapporto qualità prezzo, premio invece per cordialità e cortesia e ottima qualità del cibo a Oropa, buona giornata"