Un'altra opera di Pistoletto bruciata a Terranova nel Sannio

Le fiamme di un incendio doloso hanno distrutto Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto posizionato in una vasta area arsa dal rogo insieme a piante di ulivo e gran parte di un parco naturale in provincia di Benevento. Lungo 30 metri e largo 120 centimetri, il “Terzo Paradiso” era stato realizzato con settanta piante di sette specie autoctone sannite. Un’opera «vegetale» destinata alla creazione del “Terzo Paradiso” nel sannio, in occasione delle attività degli Happy Earth Days, il Festival delle Arti per la Terra.