Sandigliano: Ubriaco prende a pugni i veicoli parcheggiati in strada

Diverse chiamate sono arrivate ieri per un uomo dell''82 residente fuori regione che, ubriaco, prendeva a pugni le auto in sosta. Sono quindi intervenuti i Carabinieri e il 118 che hanno riportato alla calma l'uomo per poi condurlo all'Ospedale.