Salussola, dal Comune contributi alle famiglie con figli iscritti alla prima elementare e alla prima media

Anche quest’anno come negli anni passati, Il Comune di Salussola ha deliberato attraverso un atto della giunta di dare attuazione a una importante politica a sostegno famiglie degli alunni della classe prima della Scuola Secondaria di primo grado, per l’acquisto dei libri di testo e di altro materiale scolastico.

In particolare, l'amministrazione ha messo a bilancio uno stanziamento per l’anno 2024 di euro 3.800,00 da ripartirsi tra i beneficiari che saranno iscritti alla classe prima della Scuola Primaria e alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado del Comune di Salussola al giorno 11 settembre 2024 per l’anno scolastico 2024/2025.

Secondo quando stabilito nel documento, il contributo sarà suddiviso nella misura dell’80 percento circa agli alunni della prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado e nella restante parte agli alunni della prima classe della Scuola Primaria.