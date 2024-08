Candelo: Prende in contromano una via e fa un incidente da solo

Ieri sera alle 20 i Carabinieri sono intervenuti per un incidente autonomo provocato da un uomo del '79, residente a Candelo, dopo aver imboccato una strada in contromano. I militari hanno ritirato la patente in via preventiva sino all'esito degli esami di rito per valutare il tasso alcolemico.