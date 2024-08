A Ronco si celebra l'80° anniversario del 27 agosto 1944

Domenica 25 agosto a Ronco si celebrerà l'80° anniversario del 27 agosto 1944

a ricordo della rappresaglia nazi-fascista nel giorno in cui fu ucciso un civile innocente e furono bruciate 18 case nel paese.

Questo il programma delia manifestazione:

Alle ore 9,30 ci sarà il ritrovo in piazza Vittorio Veneto presso il municipio; alle ore 9,40 partenza corteo, il saluto del sindaco Celestino Lanza alla lapide di Pierino Bona. La manifestazione proseguirà con la deposizione dei fiori alle lapidi di "Dui meter" e "Attila" in via Libertà. Alle ore 10,15 ci sarà la deposizione della corona d' alloro al monumento ai Caduti nei giardini della pace; ore 10,30 il corteo proseguirà fino a via 27 agosto 1944, dove si scoprirà la targa che illustra il nome della strada.

Seguiranno gli interventi del Sindaco e del presidente ANPI provinciale avv. Gianni Chiorino.

La manifestazione sarà accompagnata dalla banda dell ' Associazione Filarmonica Cossatese