Oropa: Il villaggio dei Troll domina il parcheggio della Busancano FOTO e VIDEO

Il villaggio dei Troll campeggia ormai da un anno nei pressi del parcheggio della Busancano a Oropa, per un progetto voluto da Massimo Bidese, realizzato con la collaborazione dei ragazzi dell’ 𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗜𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲𝗲 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗦𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗰𝗲𝗼 a𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗶𝗻 𝗕𝗶𝗲𝗹𝗹𝗮 e posizionato in uno spazio ludico-sportivo aperto a bimbi e a bimbe che, adottati dai giovani maestri ceramisti, potranno realizzare il proprio Troll in miniatura “da asporto” durante i laboratori mentre i genitori potranno aspettare nelle aree relax sotto gli occhi attenti dei piccoli abitanti che popolano il villaggio.