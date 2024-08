Candelo, gli Alpini infesta per l’arrivo della “Stecca”

La festa patronale di San Lorenzo, a Candelo, ha riscosso un grande successo. La serata, iniziata con cena e proseguita con l'osservazione delle stelle cadenti, è stata arricchita da una sorpresa speciale. Claudio Prina Mello, Circolo Parrocchiale San Lorenzo, ha annunciato l'arrivo dell’emblema alpino a candelo: “La Stecca” simbolo per eccellenza dell'Adunata Nazionale che a Biella si terrà nel 2025.

Il sindaco paolo Gelone, come evidenziato in un post su Facebook, ha espresso grande soddisfazione per l'arrivo della Stecca a Candelo, affermando che l'amministrazione comunale è pronta a sostenere l'evento. Ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra associazioni, enti e cittadini per garantire il successo dell'evento e ha ringraziato gli Alpini per il loro contributo alla comunità. Infine, ha ricordato che a partire da settembre inizieranno incontri informativi in preparazione all'Adunata Nazionale Alpini Biella 2025: “Offriremo il nostro sostegno, economico e logistico”.