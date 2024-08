Spaccio e droga nei boschi della Serra, fermati due stranieri, FOTO

Continua l’azione di contrasto dei Carabinieri della Provincia di Biella al fenomeno dello spaccio nei boschi.

Alcune notti fa, durante un servizio di pattugliamento delle strade che collegano il Comune di Mongrando con l’eporediese, un equipaggio della Stazione Carabinieri di Mongrando ha notato un’auto sospetta in località Maghetto e l’hanno fermata per un controllo. Alla guida dell’auto un cittadino marocchino trentenne, ed accanto a lui un cittadino libico ventiseienne, entrambi con precedenti. Vista la situazione ed il loro evidente nervosismo, i due uomini e l’auto sono stati perquisiti, e nascosti nell’abitacolo sono stati trovati alcuni grammi di “hashish”.

Gli uomini sono stati quindi accompagnati al Comando Provinciale di Biella per il fotosegnalamento e per ulteriori verifiche che hanno fatto emergere come il cittadino libico fosse irregolare sul territorio nazionale, pertanto, oltre alla segnalazione alla Prefettura per la detenzione di sostanze stupefacenti, nei suoi confronti è scattata la denuncia alla Procura di Biella per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato.