Le dinamiche sono ancora da chiarire, ma intorno alle 7,30 di oggi domenica 11 agosto i Vigili del Fuoco di Biella e di Ponzone, i Carabinieri della stazione di Bioglio e il 118 sono intervenuti a Trivero per un incidente autonomo in via Roma, nei pressi del Lanificio Zegna.

La persona dentro all'auto è stata trasportata per le cure del caso al Pronto Soccorso di Biella, sembra che si tratti di una donna.

Attenzione alla viabilità che in quel punto della strada è ancora rallentata.