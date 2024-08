In arrivo ondate di calore, quali i comportamenti da tenere?

In arrivo ondate di calore, cosa fare in questi casi?

Come anticipato nelle scorse ore, si preannunciano giornate calde in tutta la regione. Ma cosa fare di fronte alle ondate di calore? La Protezione Civile consiglia di evitare di uscire nelle ore più calde del giorno, dalle 12 alle 18, e di non lasciare bambini e animali nelle auto in sosta. In casa, invece, è sempre opportuno arieggiare gli spazi e aprire le finestre durante le ore più fresche.

A livello individuale, si raccomanda alcune semplici buone norme di comportamento sul fronte dell'alimentazione: ad esempio bere molta acqua, scegliere pasti leggeri e mangiare molta frutta. Spesso, anche l'abbigliamento contribuisce ad evitare spiacevoli sorprese: in questi casi, è bene indossare abiti leggeri e di cotone chiaro. Meglio evitare le fibre sintetiche.