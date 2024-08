Rugby, gradito ritorno a Biella: ecco Travaglini

Con grande piacere, Biella Rugby annuncia il ritorno dell’estremo/ala Augustin Travaglini. Nato il 28 maggio del 2001 a Mendoza (Argentina), Travaglini è arrivato in Italia nella stagione 2021/2022 ingaggiato dal Monferrato Rugby nel campionato di Serie B. La stagione successiva il suo passaggio da Biella dove si è trattenuto per tutta la stagione (Serie A), poi la ripartenza piena di sogni e speranze verso Rugby Colorno, squadra di Serie A Elite.

“A dirla tutta non ho trovato grande spazio a Colorno”, spiega Travaglini, “sono stato impiegato in sette partite di Serie B con la seconda squadra e con la prima ho giocato solo quattro gare in Coppa Italia. Io voglio giocare e ho scelto di ritornare a Biella dove mi sono sentito splendidamente per tutto il tempo che ci sono rimasto. E’ un club di grande professionalità con un gruppo davvero bello. Sono emozionato per la nuova prova che mi appresto ad affrontare con la squadra faremo tutti del nostro meglio per ben figurare e mantenere la categoria e chissà, magare lottare per i primi posti. Al momento vivo la forte emozione e aspetto con ansia la partita contro Mogliano, una partita che deciderà la partecipazione o meno di Biella alla Coppa Italia, sarà una grande sfida per il gruppo”.

Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “Dopo l’esperienza a Biella, a mio giudizio andata molto bene, Augustin aveva scelto di trasferirsi a Colorno, nonostante la nostra insistenza per confermarlo, nella speranza di giocare nel campionato superiore. Purtroppo, contrariamente a quelli che erano i suoi progetti, non ha trovato molto spazio, ma si è allenato per tutto il tempo in maniera molto professionale ed è per questo, per le sue caratteristiche e per quanto aveva dimostrato, che ci siamo offerti di riaccoglierlo in rosa. Ora anche il suo progetto è cambiato e tra pochi giorni sarà dei nostri dove lo attendiamo per una stagione da protagonista”.