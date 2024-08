“Pioggia di stelle” a Ponderano

Venerdì 9 agosto, nella suggestiva cornice della Chiesa parrocchiale di Ponderano, dedicata a San Lorenzo, si svolgerà il concerto estivo di musica sacra intitolato “Pioggia di stelle”. L’evento, giunto ormai alla quindicesima edizione, è organizzato dalla Pro Loco di Ponderano, in collaborazione con la Parrocchia, nell’ambito dei festeggiamenti per il santo patrono, San Lorenzo.

Protagonisti del concerto del 2024 saranno la mezzosoprano Valeria Gruppi e il trombettista Nicolò Ricciardo, accompagnati all’organo da Beniamino Calciati, che è anche direttore artistico dell’evento. Sulla cantoria della Chiesa, che ospita un bell’esempio di arte organaria piemontese dell’ottocento, si sono succeduti, durante i tanti anni, numerosi giovani musicisti attualmente in carriera internazionale e alcuni professionisti già ampiamente affermati. Sia gli uni che gli altri hanno sempre voluto offrire al pubblico ponderanese e biellese la possibilità di ascoltare, accanto a un repertorio più conosciuto, alcune preziosità musicali per organo, voce e altri strumenti.

Quest’anno, i tre artisti presenteranno un variegato programma che spazia dalle sonate per tromba e basso continuo alle arie d’opera, con qualche piccola incursione in un repertorio poco usuale come quello barocco francese e romantico nordeuropeo.

Il concerto è alle ore 21, l’ingresso è libero.