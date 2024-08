Maltempo, sono oltre 65 gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia: Chiavazza conta i danni

Sembra proprio che siano oltre 65 gli interventi in atto dei Vigili del Fuoco su tutto il Biellese ma il numero è destinato a salire. Molti i danni registrati, la zona più colpita dal maltempo è stata indubbiamente Chiavazza, dove un pino di grandi dimensioni è caduto abbattendo un muro di cinta ed un edificio adibito ad autorimessa: l’albero ha danneggiato diverse autovetture in sosta.

Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. Al momento le squadre stanno operando in collaborazione con la Polizia Locale ed i tecnici fornitori della corrente elettrica in quanto un cavo di alimentazione è stato danneggiato. Sul posto sono anche intervenuti la Polizia di Stato ed i volontari della Protezione Civile.