Ternengo, aperto un cantiere di lavoro per disoccupati - Foto di repertorio

Il Comune di Ternengo ha partecipato con successo al Bando Regione Piemonte sui "Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale”, ottenendo il relativo finanziamento, con il quale impiegherà una persona in lavori di manutenzione e pulizia,

Il cantiere durerà 12 mesi (260 giornate lavorative), con 5 giornate alla settimana di 4 ore, e con un'indennità giornaliera di 22,11 euro.

Il bando e la domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili al link https://www.comune.ternengo.bi.it/Home/DettaglioNews?IDNews=255698

Gli interessati devono presentare domanda entro le 12 del 20 agosto , inviandola alla pec ternengo@pec.ptbiellese.it ; oppure alla mail ternengo@ptb.provincia.biella.it ; oppure consegnarla a mano all'ufficio protocollo del comune (previo appuntamento telefonico allo 015461564).