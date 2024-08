Tripla vittoria per gli arcieri del Sesia nella trasferta ligure

In una caldissima giornata di agosto arrivano altri 3 successi per gli Arcieri del Sesia nella trasferta ligure di Sestri Levante (GE) presso il campo degli Arcieri Tigullio nella gara 3D del 3 agosto che ha visto gli arcieri valsesiani impegnati in un percorso molto tecnico. Nell’arco tradizionale senior femminile vittoria di Francesca Biz grazie ai 301 punti che gli valgono anche il record personale.

Nell’arco nudo junior sono Davide Bozzo Rolando nel maschile e Ambra Traglio nel femminile a proseguire la striscia positiva di questa stagione con due vittorie.

Ottima prestazione anche per gli altri arcieri valsesiani grazie all’ottavo posto di Sandro Bozzo Rolando che con 332 punti alla sua prima gara in assoluto e al duo compound maschile composto da Massimo Galizzi e Luca Spano rispettivamente quinto e sesto grazie ai loro 438 e 435 punti.