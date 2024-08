Massimo Migliorini riconfermato nel suo incarico di Comandante della Polizia Locale di Biella

L'Amministrazione Comunale di Biella ha deciso di conferire l'incarico di Dirigente Responsabile della Polizia Locale a Massimo Migliorini riconfermando il suo ruolo e il cui mandato avrà durata limitata alla scadenza di quello dell'amministrazione corrente.

Qualche giorno fa avevamo, con sorpresa, appreso che il vice Comandante, Marcello Portogallo, non aveva presentato la sua candidatura: "Non ho ritenuto di partecipare alla selezione per motivi personali, al momento continuerò ad impegnarmi come ho fatto sino ad ora e nel migliore dei modi" - ha detto rispondendo in modo abbastanza lapidario.

Visti gli ottimi risultati ottenuti dalla Polizia Locale nella risoluzione di casi e per quanto riguarda la presenza attiva sul territorio, siamo certi che l'impegno degli agenti e dei funzionari concorrerà a rendere la città sempre più sicura.