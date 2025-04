L’ultimo saluto a Papa Francesco: sabato i funerali a San Pietro.

Papa Francesco si è spento lunedì 21 aprile 2025, all’età di 88 anni. Un ictus seguito da un collasso cardiocircolatorio ha chiuso un pontificato lungo 12 anni, segnato da riforme profonde e da un messaggio costante di misericordia, giustizia e sobrietà.

La salma sarà traslata domani, mercoledì 23 aprile alle 9:00, dalla Cappella di Santa Marta alla Basilica di San Pietro, dove i fedeli potranno rendergli omaggio fino a venerdì. Le esequie si terranno sabato 26 aprile alle 10:00, sul sagrato della Basilica, e saranno presiedute dal cardinale decano Giovanni Battista Re.

Come da suo desiderio, il Pontefice sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, in una tomba semplice con la sola scritta “Franciscus”: un gesto in linea con la sua umiltà.

Attesi alla cerimonia numerosi capi di Stato e di governo. L’Italia osserverà tre giorni di lutto nazionale.