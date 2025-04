Vigliano: frena per dare precedenza a un pedone e viene tamponato

Tamponamento nel tardo pomeriggio di ieri lunedì 21 aprile a Vigliano Biellese, dove due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale verificatosi attorno alle ore 17. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di una perdita di liquidi da uno dei mezzi coinvolti.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro è avvenuto quando una delle due auto – una Suzuki condotta da un uomo classe 1969, residente nel Vercellese – si è arrestata per concedere la precedenza a un pedone. Il veicolo che seguiva, una Seat Leon guidata da un uomo del 1964 residente a Vigliano, non è riuscito a frenare in tempo, tamponando l’auto ferma.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: entrambi i conducenti sono stati medicati sul luogo dell’incidente, ma non si è reso necessario alcun trasporto in ospedale. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri che dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.