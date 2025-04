Condizioni meteo: permane l'allerta gialla, attesi miglioramenti a Pasquetta.

Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo che, a cavallo del weekend pasquale, ha interessato con forza il Piemonte settentrionale. L’Arpa ha emesso un nuovo bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico, che riguarda in particolare le zone alpine nordoccidentali, le pianure del Torinese, Vercellese e Novarese, nonché l’Astigiano e l’area del Belbo.

Il Biellese, già colpito nelle scorse ore da piogge insistenti, resta sotto osservazione, con particolare attenzione ai settori montani e pedemontani, dove si sono registrati isolati allagamenti e smottamenti. A preoccupare è soprattutto la possibile intensificazione dei fenomeni prevista nella giornata odierna, complice l’arrivo di correnti meridionali che potrebbero alimentare precipitazioni di forte intensità.

I livelli dei corsi d’acqua principali e secondari sono attualmente stazionari o in lieve calo, a seguito delle piogge dei giorni scorsi, ma nella giornata di domani, si prevede un nuovo incremento dei livelli idrometrici, più marcato nelle aree del Torinese e nell’Astigiano-Alessandrino. Il Lago Maggiore, pur in leggera decrescita, resta sopra la soglia di guardia, mantenendosi in criticità moderata. A fronte di questo quadro meteorologico in evoluzione, numerosi volontari biellesi si stanno preparando per portare supporto alle aree maggiormente colpite dal maltempo, in particolare quelle del Torinese, dove si sposta il fronte perturbato.

A seguito di una Pasqua piovosa, secondo le previsioni meteo, si intravedono segnali di miglioramento. Per Pasquetta le previsioni indicano nuvolosità variabile con ampi spazi soleggiati e temperature in rialzo fino ai 20°C nelle aree pianeggianti. Possibili ma isolati rovesci potranno interessare esclusivamente i rilievi.

Restano attivi tutti i presidi del territorio. le istituzioni biellesi raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano la popolazione a monitorare gli aggiornamenti ufficiali, specialmente in caso di attività all’aperto nei pressi di torrenti e pendii.