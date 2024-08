Nuoto, 15 Rane Rosse a caccia del Tricolore nei campionati nazionali giovanili

Da Biella a Roma inseguendo un sogno chiamato Tricolore, bracciata dopo bracciata, nello stadio del nuoto più importante d’Italia, il Foro Italico.

Inizierà domani, lunedì 5 agosto, l’avventura di 15 ragazzi e ragazze del team In Sport Rane Rosse di Biella, impegnati nei Campionati Italiani giovanili estivi di categoria. I primi a partire con il tecnico Riccardo Mosca sono stati i più grandi delle categorie Juniores e Cadetti, in gara dal 5 al 9 agosto, mentre i più giovani della categoria Ragazzi gareggeranno dal 10 al 12 agosto. Spedizione da record per il team biellese, che eguaglia il numero di atleti qualificati per l’edizione invernale 2024 dei Campionati.

Per la categoria Juniores in vasca Anna De Carlo nei 100 e 200 dorso, Viola Fileccia nei 100 e 200 rana, Alice Senta nei 100 e 200 dorso e nella staffetta 4x100 mista, Luca Di Lonardo nei 50 dorso. Per i cadetti Martina Gallo nei 100 dorso, Benedetta Gardini nei 100 e 200 dorso e nella staffetta 4x100 mista, Tommaso N’Gakoutou nei 50, 100, 200 dorso, 200 misti e 4x100 mista, Edoardo Blotto nei 50 e 100 delfino e nei 50 dorso.

Per la categoria Ragazzi infine impegnati Maria Pranio nei 200 dorso, Giorgia Caneparo nei 100 e 200 dorso, 200 e 400 misti, Pietro Remorini nei 100 e 200 dorso, 200 delfino, 200 e 400 misti, staffetta 4x100 mista, Sofia Pranio nei 100 e 200 rana, 200 e 400 misti, Edoardo Trivero Boli nei 200 rana, 200 e 400 misti, Leonardo Picariello nei 200 rana e 200 misti, Bodgan Edoardo Chiriac nei 100 dorso e nella 4x100 mista.