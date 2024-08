Estate all'oasi Zegna: il programma completo fra avventura e relax.

Con la calura estiva viene naturale allontanarsi dalle città andando alla ricerca di spazi all’aria aperta, di cultura, refrigerio, di benessere e di sano divertimento. L’Oasi Zegna è il territorio ideale per l’estate di famiglie, amanti dello sport e delle attività a contatto con la natura proponendo numerose attività adatte a tutti.

SPECIALE MUSICA E NATURA

Il 6 e 9 agosto e domenica 8 settembre, tre imperdibili appuntamenti che uniranno la magia delle note musicali ai suoni della natura creando indimenticabili sinfonie.

Si inizia la mattina di martedì 6 agosto con “Buongiorno Oasi Zegna”, concerto di ensemble di ottoni a cura di Obiettivo Orchestra in collaborazione con Piedicavallo Festival 2024 al Rifugio Monte Marca, per poi proseguire al pomeriggio a Casa Zegna con “Souvenir”, concerto con pianoforte e flauto traverso sempre all’interno della rassegna musicale Piedicavallo Festival 2024 in collaborazione con il GAL Montagne Biellesi. Venerdì 9 agosto la musica torna protagonista al Rifugio Monte Marca di Bielmonte, cuore dell’Oasi Zegna a 1500 mt. di altitudine, con “Fiati all’Opera”, un nuovo concerto all’interno della rassegna musicale Piedicavallo Festival 2024 che questa volta vedrà come protagonisti un quintetto di fiati. Domenica 8 settembre all’interno del programma dell’XI Giornata FAI del Panorama in Oasi Zegna, “Paesaggio in Musica”- concerti all’aperto nei boschi dell’Oasi Zegna e nel giardino di Casa Zegna, a cura della direzione artistica di Enrico Carraro. Alle ore 11, presso Cascina Caruccia, Favola Musicale con quintetto di fiati “Pierino e il Lupo”, alle ore 15:30, nel giardino di Casa Zegna, “Ensemble d’Archi” di Obiettivo Orchestra.

LA MAGIA DELLA MONTAGNA DI NOTTE

Passeggiare nei boschi dal calar del sole fino all’arrivo delle stelle in cielo è un’esperienza unica dal forte valore introspettivo e sensoriale. L’atmosfera si fa più ovattata e i suoni del giorno lasciano spazio al silenzio della notte intervallato da pochi suoni che riecheggiano tra le valli. Anche durante questa stagione estiva Oasi Zegna organizza, in collaborazione con OverAlp, facili escursioni in notturna in compagnia di esperte guide naturalistiche pronte a raccontare ai partecipanti informazioni, curiosità e anedotti per poter apprezzare al meglio il fascino della montagna di notte. L’appuntamento da non perdere “Nel Bosco di Notte” insieme a OverAlp domenica 18 agosto. A ridosso della notte di San Lorenzo altri due affascinanti eventi da non perdere sono domenica 11 agosto con “Tra lupi e stelle”, escursione serale con contemplazione del cielo stellato, e lunedì 12 agosto per “Caccia alle Stelle”, osservazione astronomica organizzata dal Consorzio Turistico Alpi Biellesi in collaborazione con l’Unione Astrofili Biellesi.

RIGENERARSI ALL’INSEGNA DI CONTEMPLAZIONE E BENESSERE

L’estate in Oasi Zegna è un elogio alla natura e al benessere di corpo e mente. Ad agosto e settembre diverse proposte e attività rigeneranti per trarre energia e beneficio interiore. Con l’inizio di agosto riprendono gli appuntamenti dedicati al Forest Bathing. Sabato 3 e domenica 4 una profonda immersione in “Un bagno di natura”, una due-giorni interamente dedicata alla pratica dello Shinrin-yoku accompagnati da Enrico De Luca, istruttore certificato CSEN. Domenica 4 agosto uno speciale appuntamento interamente dedicato al “Metodo Feldenkrais®”, un sistema di rieducazione neuro-scheletrico-muscolare basato sull’apprendimento di movimenti funzionali che permettono di migliorare la qualità della vita sul piano fisico, psicologico ed emozionale. L’evento è a cura di Natalina Bassetto del Fondo Edo Tempia che sarà nuovamente protagonista tra i boschi dell’Oasi Zegna domenica 15 settembre e sabato 19 ottobre con gli ultimi due appuntamenti del 2024 dedicati al “Qi Gong in natura”. Questa antica pratica è una delle colonne della medicina tradizionale cinese. Consiste in esercizi sia statici sia dinamici che permettono di attivare l’energia vitale del corpo, stimolare le difese immunitarie, favorire la concentrazione e il rilassamento, migliorare il respiro, la postura, l’apparato osteo-articolare e la vista. A settembre sarà la volta della pratica dello yoga con due appuntamenti da non perdere all’insegna del benessere psico-fisico. Domenica 1° settembre tra i prati di Cascina Caruccia, a poca distanza dalla Conca dei Rododendri, “Yoga e suoni in Oasi Zegna”, una giornata dedicata al benessere totale attraverso l'unione della pratica dello yoga e di suoni armonici. Un'esperienza che riunisce meditazione, relax e profonda connessione con se stessi e con la natura circostante. A condurre questa speciale esperienza gli esperti del benessere e insegnanti certificati Francesca Perazzone, Daniela Bertinetti, Gabriella Fugazzotto, Simona Napolitani e Matteo Boseglio. Da giovedì 6 a domenica 8 settembre la pratica dello yoga sarà nuovamente protagonista in “Risveglio nella foresta: yoga e olii essenziali”, un viaggio esperienziale con Elisabetta Salerio e Giselle Bridger tra i boschi dell’Oasi Zegna. Un’esperienza immersiva per riconnettersi con l’intelligenza della natura attraverso un percorso somatico guidato. Gli oli essenziali saranno uno degli strumenti chiave che costelleranno questo ritiro per approfondire la pratica e scoprire una nuova dimensione di relax e guarigione. Il labirinto di Stavello tornerà protagonista anche da venerdì 27 a domenica 29 settembre per il workshop di “Crescita Personale nel Labirinto della Vita” organizzato dall’International Initiation School, un seminario esperienziale dedicato incentrato sul simbolo del labirinto e sul suo significato più profondo. Nel corso dei tre giorni si sperimenterà che cosa significa essere nel labirinto intricato della vita e quali sono le chiavi per imparare a divenire maestri degli ostacoli e delle difficoltà, rafforzando la capacità di leadership interiore e portando attenzione alla comprensione del senso della nostra azione.

CULTURA E SPETTACOLO A CONTATTO CON LA NATURA

Durante l’estate in Oasi Zegna non mancano gli appuntamenti dedicati allo spettacolo e alla cultura. Domenica 8 settembre Il giardino segreto di Ermenegildo Zegna sarà protagonista delle “Passeggiate Panoramiche” all’interno del programma dell’XI Giornata FAI del Panorama in Oasi Zegna. Per chi è alla ricerca di escursioni a pieno contatto con la natura, tra le attività è previsto anche un trekking alla scoperta del Bosco Animato in località Stavello, lungo la Panoramica Zegna. Le esperienze di domenica 8 non terminano qua. Dalle 10 alle 17 sarà possibile visitare presso gli spazi espositivi di Casa Zegna la mostra temporanea “Atmosferica. Stagioni e temperamenti” di Rebecca Moccia e la permanente “From sheep to shop” dedicata alla storia del Gruppo Zegna.

FERRAGOSTO DI RELAX A BIELMONTE

Giovedì 15 agosto Bielmonte si trasforma nella meta ideale per tutte le famiglie che desiderano trascorrere un Ferragosto all'insegna di tranquillità, sano divertimento e buon cibo tra le montagne, dov'è possibile anche trovare un po' di refrigerio dalla calura estiva. Una giornata all’aria aperta da trascorrere in pieno relax e in sicurezza, dedicata alla creatività e al gioco. Sin dalla mattina infatti l'accogliente parterre erboso di Bielmonte, con il suo splendido panorama sulla Pianura Padana, ospiterà un ricco programma di attività adatto a tutti.



Dalle 10.30 prende il via il laboratorio creativo gratuito con i mattoncini Lego a cura di Andrea Caboni, adatto ai bambini di ogni età (i piccoli meglio se accompagnati).

Durante la giornata saranno previste passeggiate con pony e cavalli e divertenti discese con il Rolba Run, il bob a rotelle che dalla cime del Monte Marca porta fino al parterre. Spazio anche alle attività manuali con il laboratorio di cesteria con Paolo Vergnaghi. Disponibili anche il campo di beach volley, di calcetto e di basket all’esterno del Palasport Bielmonte. Per info e prenotazioni: Chalet Bielmonte cell 333 5401614.

Di facile accesso, dalla Panoramica Zegna a pochi passi dall'Albergo Bucaneve, anche il divertente Bosco Avventura con percorsi, passerelle, casette e reti sugli alberi. Alle 16.30, dimostrazione di volo di uccelli rapaci con i falconieri del Mondo nelle Ali.



Presenti bancarelle con prodotti locali, genuini e di qualità a Km0 con anche gelato artigianale. Per pranzo il vicino Bar della Panoramica preparerà proposte con panini speciali, il ristorante Bucaneve proporrà la sua tradizionale grigliata oltre alla polenta e ad altri piatti tipici da poter assaporare nei ristoranti della zona (è gradita la prenotazione).



Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web del Consorzio Turistico Alpi Biellesi

PASSEGGIATE A CAVALLO NELL’OASI ZEGNA

Scoprire l’Oasi Zegna a cavallo, un modo tranquillo e coinvolgente per andare alla scoperta di meravigliosi paesaggi lungo i crinali delle montagne, tra i boschi e i prati della Valsessera.



Il centro equestre Al Maneggio propone esperienze turistiche e servizi adatti a ogni esigenza. È possibile fare brevi passeggiate nella natura, giri pony, lezioni di equitazione o ancora vere e proprie esperienze di equiturismo, cioè trekking a cavallo, per assaporare il piacere di cavalcare anche per 1 o 2 giorni immersi in scenari naturali splendidi, lontani da rumori, caos e dalle automobili. Al Maneggio troverete anche tutte le indicazioni sui sentieri e ippovie del territorio nel caso in cui siate sufficientemente esperti per fare passeggiate più impegnative. Per chi è meno esperto, invece, una vasta proposta di passeggiate da 1 ora e mezza in poi, con guida, su percorsi facili, con poca salita e poca discesa. E per i bambini, invece, ci sono le esperienze sul pony, dentro il recinto con l’istruttore e in totale sicurezza. Durante la stagione estiva da non perdere l’occasione di avvicinarsi al mondo dell’equitazione grazie a corsi e campi estivi dedicati, per imparare a montare in sella e prendersi cura del loro pony.



Il centro equestre Al Maneggio è sapientemente gestito dall'esperto Giovanni Vilardo: cavaliere, guida equestre ed istruttore. Affiancato da personale qualificato con mansioni di stalliere e groom.

DORMIRE NELLA STARSBOX, LA CASETTA DI LEGNO COL SOFFITTO DI STELLE

Una casetta di legno sotto il cielo stellato. Una specie di nido per due, immerso nella natura incontaminata dell’Oasi Zegna, nell’Alta Valsessera che per le sue straordinarie caratteristiche è un Sito di Interesse Comunitario (SIC). E con il tetto apribile, in modo da potersi addormentare sotto il piumone guardando le stelle (approfittate del fatto che non c'è inquinamento luminoso) e di risvegliarsi con i colori dell’alba. Montata sul Monte Cerchio, a 1.500 metri di altitudine, vicino all’agriturismo e al pascolo Moncerchio, di fianco alla Baita Cesira che funge da appoggio logistico per i servizi igienici. Dentro la casetta c’è spazio per accogliere comodamente due ospiti. Il tetto apribile, invece, vi farà percepire di essere un tutt’uno con la natura circostante. La StarsBox Oasi Zegna fa parte di un circuito turistico di fruizione consapevole dei luoghi, denominato ‘Costellazione StarsBox’. Le casette di questo circuito - che si ispirano ai giacigli temporanei dei pastori delle Alpi liguri - hanno un design molto semplice e sono realizzate in materiali naturali.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Monticchio Camere e Sport. Info monticchiosportecamere@gmail.com o 320.9616218.

ESTATE NELLE BAITE DELL’OASI ZEGNA, SOGGIORNI AUTENTICI

Bellissime baite in puro stile montano, finemente e completamente ristrutturate mantenendo l'architettura originale del luogo, con materiali della tradizione e servizi moderni, per soggiorni indimenticabili tra i panorami unici dell'Oasi Zegna.

BAITA CESIRA

Soggiornare tra gli alpeggi di Bielmonte, a 1.500 metri

Una bellissima baita a 1.500 metri di altitudine, in prossimità dell'agriturismo e del pascolo Moncerchio. La Baita Cesira è un nido perfetto per una vacanza immersi nella natura dell’Oasi Zegna. Composta al piano inferiore da camera matrimoniale con zona bagno, disimpegno, zona soggiorno, cucina attrezzata e nel soppalco di un’altra camera con doppio letto adattabile a matrimoniale è dotata di tutti i servizi necessari per una permanenza all’insegna del comfort. Situata in prossimità dell’Agriturismo Alpe Moncerchio, Baita Cesira è raggiungibile a piedi (30 min circa) o con fuoristrada (in inverno con neve e a piste aperte e innevate, invece, è raggiungibile solo con gli sci).

Le due camere sono dotate all’arrivo di biancheria e asciugamani; la cucina è dotata di tutte le stoviglie e le attrezzature (frigo e piano a induzione). I servizi comprendono la pulizia all’arrivo e alla partenza.

BAITA POLVERIERA

Risveglio con vista sul Monte Rosa

Lungo la Panoramica Zegna a pochi km da Valdilana verso Bielmonte con acceso diretto da piazzale di Bocchetta Margosio, una splendida Baita da poco ristrutturata finemente con dettagli di pregio con affaccio e giardino privato vista Monte Rosa. Particolare tetto con copertura ornamentale superiore in felci, come da tradizione locale. La baita offre tutti i confort con cucina al piano terra, angolo TV con divano letto matrimoniale e zona pranzo; primo piano camera matrimoniale con spettacolare vetrata vista Monte Rosa e bagno finemente rifinito. Tavolo e zona pranzo esterna nel giardino privato. Tutto dotato di biancheria e asciugamani; la cucina è dotata di tutte le stoviglie e le attrezzature (frigo, piano a induzione, macchinetta caffè); servizio gratuito WI-FI.

Le due camere sono dotate all’arrivo di biancheria e asciugamani; la cucina è dotata di tutte le stoviglie e le attrezzature (frigo e piano a induzione). I servizi comprendono la pulizia all’arrivo e alla partenza.

Per info e prenotazioni contattare Marco Toffanello: tel. 340.9080912, mail marco.toffanello@zegnafo.com

BOSCO AVVENTURA, GIOCHI SENSORIALI SUGLI ALBERI

A Bielmonte, cuore dell’Oasi Zegna, il percorso avventura tra gli alberi da scoprire da soli o con mamma e papà. Il Bosco Avventura, situato di fronte all’Albergo Ristorante Bucaneve, dà la possibilità di sperimentare giochi sensoriali e missioni speciali tra gli alberi con ponti mobili e reti da scalare, alla scoperta dei nostri sensi. Il Bosco Avventura è aperto tutti i giorni. L'accesso è gratuito.

INFO: Albergo Ristorante Bucaneve – Panoramica Zegna +39 015744184 bucaneve@oasizegna.com www.bucaneve.eu

