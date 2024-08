Candelo, la notte di San Lorenzo si celebra al ricetto.

Durante la serata di sabato 10 agosto, nello storico Borgo medievale di Candelo, si terrà la Festa di San Lorenzo, organizzata dal comune di Candelo e dai Borghi più belli d’Italia.

Immergendosi in tanta storia, arte e bellezza, durante la serata sarà possibile esprimere un desiderio e, dopo averlo scritto, depositarlo all’interno del Borgo in un luogo individuato per la raccolta.

Il tema del 2024 è “Sogni per un Mondo sostenibile”. Sarà possibile vincere dei premi, tra i quali una Smartbox dei Borghi più belli d’Italia.