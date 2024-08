Giardino Botanico di Oropa, ecco il programma eventi di agosto

Questo mese il Giardino osserva i seguenti giorni e orari di apertura:

Tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (orario continuato)

Visite riservate ai titolati di Abbonamento Musei

Sabato 3 e 24 agosto alle ore 15:00

Visite esclusive riservate ai possessori di Abbonamento Musei. Il programma e le altre date: https://www.gboropa.it/News/Archivi/2024/News_0724.htm

I racconti della faggeta

Sabato 10 e 24 agosto: Ore 10:30

Visita guidata ai boschi di faggio della Riserva del Sacro Monte di Oropa. Proposte anche quest'anno dallo Staff del Giardino le escursioni alla scoperta delle bellezze naturalistiche della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa, per tutti e consigliate alle famiglie. Il programma e le altre date: https://www.gboropa.it/News/Primopiano/Primopiano.htm

FERRAGOSTO al Giardino Botanico di Oropa ferragosto nella Natura... e per la Natura

Giovedì 15 agosto, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 una giornata di raccolta fondi per il sostegno dell'Oasi.

Mai come in questi ultimi anni, il Giardino si è trovato solo a combattere con difficoltà economiche dovute alla mancanza di sostegno da parte di tutti gli Enti pubblici territoriali, che ci ha costretto a scelte mai che si sarebbero volute fare: la riduzione degli orari di apertura, la contrazione dell'offerta culturale al pubblico, il mantenimento delle sole attività di ricerca finanziate direttamente (per altro da Enti esterni al territorio). Così abbiamo pensato alla giornata di Ferragosto per lanciare una campagna di raccolta fondi rivolta al pubblico generico in visita alla struttura di Oropa che potrà portarsi a casa un piccolo gadget (una pianta in vaso), ricordo tangibile delle ore trascorse al Giardino. (Fino ad esaurimento scorte) Informazioni: 015 2523058 | 331 1025960 | info@gboropa.it

POLLICIni Verdi

Sabato 17 agosto alle ore 15:00 un nuovo appuntamento con il laboratorio dei POLLICIni Verdi, sostenuti dal Garden Club Biella: ambientati nel Corner coccinelle, un luogo sicuro e appartato ai piedi di un grande faggio dai rami flessuosi, dove scoprire le meraviglie della natura facendo esperienze dirette ed emozionanti. "Animali dalla doppia vita" Una "full-immersion" nel mondo degli anfibi, il gruppo di vertebrati che più rischia l'estinzione, attraverso divertenti letture nel bosco, osservazioni al laghetto alpino nel Giardino Botanico ed attività pratico-creative di ricostruzione del loro affascinante ciclo vitale... un tuffo che si concluderà mascherandosi da uno di loro!

Stay tuned... Tutte le domeniche e festivi di apertura visita guidata gratuita alle ore 15:30 (inclusa nel costo del biglietto d'ingresso): non occorre la prenotazione.

Dove siamo Il Giardino Botanico si trova dietro la Basilica superiore del Santuario di Oropa, il più importante Santuario mariano delle Alpi (Patrimonio dell’Umanità UNESCO), vicino al parcheggio più capiente di Oropa. Grande poco più di un ettaro (10.700 metri quadrati), è un’Oasi (anche di pace…) popolata di fiori e piante curati e custoditi per i “curiosi di natura”.