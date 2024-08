Vieni e rinfresca la tua estate al Rifugio “Nel Bosco di Alice”, yoga e canyoning sulle rive dell'Elvo

Yoga, meditazione e un'escursione di canyoning nelle gole dell'Infernone. È il ricco programma che ha in mente il Rifugio “Nel Bosco di Alice”, location immersa nel verde, situata a due passi dal torrente Elvo. Il ritrovo è previsto alle 9 di sabato 3 agosto, con l'inizio di “Acquilibrio”, l'avventura che coniuga mente e natura.

Si comincerà con una seduta di meditazione in riva al torrente: una preziosa attività che vedrà la presenza di Vanessa Brundo. Nello yoga l’acqua è simbolo di purezza, richiama alla mente immagini con il potere di tranquillizzare la mente. La presenza dell’acqua durante la pratica facilita un senso di calma interiore. Grazie alla cornice suggestiva del luogo, i partecipanti saranno guidati in una meditazione profonda proprio per lasciar scorrere via le paure, prendere coraggio e buttarsi tutti insieme in una affascinate sfida, la scoperta del torrente Elvo, da una prospettiva diversa.

Alle 10.30 avrà inizio l'attività di canyoning con la guida alpina Stefano Perrone: chiamato anche torrentismo, è uno sport acquatico che consiste nella discesa di strette gole percorse da piccoli corsi d'acqua. Un'occasione unica per riscoprire le bellezze che il nostro territorio ha da offrire. Intorno alle 13 è in programma la pausa pranzo, con servizio di ristorazione e piatti della nostra tradizione, come da menù allegato.

Al pomeriggio, dopo una rilassante siesta, si concluderà la giornata con una pratica di yoga dinamico (ore 15), sempre legata all'elemento dell'acqua. Questi i prezzi: meditazione + yoga: 20 euro; solo canyoning: 70 euro; meditazione + yoga + canyoning 75 euro. Il pranzo prevede un menù a 20 euro.

Il rifugio nel bosco di Alice si trova nel comune di Sordevolo, a circa 15 minuti dal centro di Biella. Il percorso ottimale è passando da Pollone, proseguendo successivamente per frazione Verdobbio e, una volta giunti in paese, seguire le indicazioni per frazione Prera. L'ultimo pezzo è da raggiungere a piedi lungo un percorso in discesa di 250 metri.

Per info: 375 547 7184 o info@rifugionelboscodialice.it

Pagina Facebook: Rifugio Nel Bosco DiAlice

Sito web: Rifugio nel Bosco di Alice