Biella Rugby, ecco il girone dove giocherà: il campionato inizia il 13 ottobre

A seguito del Consiglio Federale Fir del 29 luglio scorso, sono state deliberate la composizione dei gironi e le linee guida dei Campionati Nazionali per la stagione 2024/2025. Biella Rugby prenderà parte al campionato maschile di Serie A in Gruppo 1. 40 squadre in totale suddivise in due gruppi: 1 (meritocratico) e 2 (gironi costituiti su base geografica). In palio un solo titolo di Campione d’Italia che si contenderanno le prime classificate dei tre gironi del Gruppo2 e le prime quattro classificate del Gruppo 1. Una sola squadra verrà promossa in A Elite e cinque squadre verranno retrocesse in Serie B.

Il Campionato inizierà il 13 ottobre 2024 e la stagione regolare si concluderà il 27 aprile 2025 (18 turni, gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone). Dopo i quarti di finale, che si disputeranno il 4 maggio 2025 in gara unica, le semifinali che si giocheranno l’11 maggio (turno di andata) e il 18 maggio (turno di ritorno). Finale in gara unica su campo neutro il 1 giugno 2025. La novità più importante è prevista dalla partecipazione di Biella Rugby e di alcune squadre della Serie A alla Coppa Italia Maschile. 19 squadre partecipanti (tutte le 10 di Elite e 9 squadre di Gruppo 1 e 2 della Serie A). Il turno di barrage si giocherà il 21/22 settembre per determinare le due poule da cinque squadre ciascuna che dalla settimana successiva affronteranno la fase regolare. Biella Rugby giocherà il barrage in casa, sabato 21 settembre, opposta a Mogliano.

Il commento di Alberto Benettin: “Inizio con il dire che sono contentissimo di avere la possibilità, con i ragazzi, di affrontare il barrage di Coppa Italia. Giocheremo contro Mogliano che sappiamo essere, sulla carta, una squadra molto più forte di noi, composta da giocatori molto conosciuti ed ex Nazionali, e questo ci fa ancora più contenti di poterli affrontare. Quest’anno è stata inserita in formula l’obbligo in inserire nei ventitré nomi in lista gara un minimo di sei giocatori nati dal 2002 in su e quindi sarà un’ottima occasione per vedere come se la cavano i nostri giovani. Aggiungo: la partita si giocherà a Biella, una grande opportunità anche per i nostri tifosi. Per quanto riguarda il campionato, che prevede che la prima classificata del nostro girone vada direttamente in finale, dalla seconda alla quarta dovranno affrontare le prime dei tre gironi del Gruppo 2. Di fatto una sfida in più perché quarti e semifinali si giocheranno contro la migliore squadra di girone e la promossa in Elite, sulla carta potrebbe essere proprio una squadra proveniente dal Gruppo 2. Tornando a noi, sarà il primo anno in categoria e già arrivare tra le prime quattro sarebbe un sogno, ma puntiamo a fare il meglio possibile e a rimanere in Gruppo 1 anche per la stagione successiva”.