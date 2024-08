Ponderano, alta velocità in via Mazzini, Locca: "Presto una soluzione"

Non è una novità: spesso le auto lungo via Mazzini a Ponderano prendono velocità creando pericolo per sè e per gli altri. L'amministrazione comunale è al lavoro per trovare una soluzione.

"Abbiamo chiesto alla Prefettura di poter mettere dei rilevatori di velocità - spiega il sindaco Roberto Locca - , ma ci è stato detto che il pericolo non è così elevato da giustificare un intervento di questo genere, non ci sono le condizioni. Noi siamo comunque consapevoli della situazione e i soldi a bilancio li abbiamo e troveremo un'altra soluzione. Non penso i dissuasori perchè quella strada viene percorsa dalle ambulanze per andare in ospedale e non è il massimo".