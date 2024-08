Vigliano, c'è apertura all'idea delle commissioni: in minoranza lascia Rossin, al suo posto Calabrese

Pochi punti all'ordine del giorno nel secondo consiglio comunale di Vigliano Biellese, dopo quello di insediamento dello scorso 26 giugno.

Da segnalare un paio di sorprese: la prima ha visto la surroga del consigliere di minoranza Manuela Rossin; al suo posto è subentrato Paolo Calabrese. La seconda novità è stata l'apertura dell'amministrazione comunale alla costituzione di precise commissioni su tematiche specifiche. “Uno strumento utile per portare idee e progetti a favore della comunità – spiega Filippo Fassina della lista UniAmoci per Vigliano – oltre che essere un momento di condivisione e confronto. Magari potrebbe diventare un organo di supporto all'azione della giunta su tematiche specifiche senza cadere nella strumentalizzazione politica”.

Nel corso dell'assemblea, si è anche analizzato il bilancio di previsione 2024-26, con l'assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, unito allo stato di attuazione dei programmi dell'anno corrente e al DUP 2025-27. Approvate anche le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tari per l'anno 2024, assieme alla prima variante alla revisione generale del piano regolatore cimiteriale. Infine, il sindaco Cristina Vazzoler ha condiviso con i presenti le linee di indirizzo programmatico e di governo per il prossimo quinquennio: grande spazio verrà dato a sport, cultura e al progetto del parco fluviale.