Riascoltati per voi: Foo Fighters - Sonic Highways (2014)

Ultimo riascolto prima della consueta e meritata pausa estiva. In questo trentesimo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”, vi presento l'ottavo album in studio del gruppo musicale statunitense Foo Fighters. Pubblicato nel novembre di dieci anni fa dalla Roswell e dalla RCA Records, “Sonic Highways” è stato un vero successo commerciale.

"Sonic Highways" dei Foo Fighters è un disco che a modo suo celebra la diversità e la ricchezza della musica americana. Dave Grohl e soci, riescono a modo loro ad esplorare le radici del rock in varie città degli Stati Uniti. Infatti, ogni brano dell'album è stato registrato in una città diversa: da Nashville a New York passando per Chicago fino ad arrivare a Los Angeles. In questo girovagare, i “Fighters” hanno assorbito le influenze regionali e sono riusciti a creare un collage sonoro potente ed unico.

I brani in scaletta non solo molti, solamente otto, ma pezzi come "Something From Nothing”, "Congregation", “In the Clear” e “I Am a River”, non solo sono tra i miei brani ma riescono a catturare l’essenza, l’energia e la creatività delle città in cui sono state registrate. Senza alcun dubbio i Foo Fighters hanno avuto la capacità di adattarsi a diversi stili musicali e di collaborare con i migliori musicisti locali. Grohl e compagni, dimostrano ancora una volta tutta la loro abilità nel fare musica rock autentica e coinvolgente al tempo stesso, questo "Sonic Highways" ne è la prova e si distingue per la sua originalità e per la sua capacità di raccontare storie attraverso la musica, rendendolo un album imprescindibile per gli amanti del rock e della buona musica.

Piccola nota statistica: la copertina dell’album è stata realizzata da Stephan Martiniere, artista francese di fantascienza e fantasy, nonché fumettista, esso ha ritratto alcuni degli edifici più famosi delle otto città degli Stati Uniti dove il gruppo ha registrato gli otto brani dell’album. Invece, per i collezionisti c’è una vera chicca: la versione in vinile del disco è stata commercializzata in nove differenti copertine, ognuna delle quali ritrae una delle città raffigurate sulla copertina standard!

Voto: 9

Tracce: 1) Something from Nothing – 4:49 2) The Feast and the Famine – 3:50 3) Congregation – 5:12 4) What Did I Do?/God as My Witness – 5:44 5) Outside – 5:15 6) In the Clear – 4:04 7) Subterranean – 6:08 8) I Am a River – 7:09

Durata: 42 minuti. Formazione: Dave Grohl (voce, chitarra); Chris Shiflett (chitarra); Pat Smear (chitarra); Nate Mendel (basso) e Taylor Hawkins (batteria).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Sonic Highways” ma anche dei Foo Fighters e della loro musica. Al prossimo riascolto e… Buone Vacanze, ci rivediamo a settembre!