Oropa, alberi sradicati dal vento sul sentiero per la Galleria Rosazza: l'allarme degli escursionisti FOTO

Alberi sradicati e cartelli piegati dalla forza del vento. È ciò che alcuni escursionisti hanno documentato sul sentiero Pineta (D17), dopo l'ondata di maltempo degli scorsi mesi.

Il risultato è sotto gli occhi, come si evince dagli scatti: alcuni punti del tratto di strada che porta alla Galleria Rosazza, sul lato della valle d'Oropa, non sono più percorribili in piena sicurezza e necessiterebbero di un intervento urgente. Sarebbero circa una ventina le piante cadute al suolo a causa di una tromba d'aria.

Inoltre, andrebbe segnalata la loro inagibilità. Sembra proprio che, in questi giorni, una famiglia, residente fuori provincia, si è trovata in difficoltà lungo il percorso ed è stata costretta a tornare nei parcheggi vicino al Santuario di Oropa. Un grosso spavento ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.