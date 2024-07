Coggiola, un milione di euro per la strada per Viera. Sindaco: "Intervento atteso da 20 anni"

Coggiola, un milione di euro per la messa in sicurezza della strada per Viera: ecco i principali interventi

“Era da circa 20 anni che non si operava in maniera così massiccia su quel tratto di strada, sicuramente un intervento atteso da molto tempo”. Parola del sindaco Paolo Setti, a proposito dei lavori di messa in sicurezza (da un milione di euro di fondi statali) della strada che da Coggiola porta alla frazione Viera. Un percorso spesso utilizzato da residenti e visitatori, specialmente per raggiungere l'Alpe di Noveis, meta turistica molto apprezzata per i suoi sentieri di montagna.

Da alcuni mesi, il Comune ha deciso di compiere tutta una serie di interventi sui 6 chilometri di strada, come l'allargamento di diversi tratti di carreggiata, la ricalibrazione delle pendenze, la sistemazione delle tombinature e dei guard rail. Senza dimenticare l'asfaltatura fino a frazione Biolla.

“Purtroppo si è registrato un ulteriore ammaloramento della strada dal mese di aprile 2024 a causa delle piogge abbondanti – sottolinea il sindaco Paolo Setti – Questa via presentava problematiche e criticità non più rinviabili. Un simile intervento verrà realizzato da frazione Biolla alle piane di Noveis, dobbiamo solo intercettare i fondi necessari per realizzare l'opera. L'obiettivo è agevolare il più possibile il viaggio dei cittadini”.

Entro la fine del mese di luglio, è prevista la fine dei lavori. Poi, si partirà con la cura della segnaletica orizzontale. Inoltre, altri 50mila euro (di fondi comunali) saranno impiegati per eliminare le buche presenti da Biolla a Noveis.