Biella, 29enne in moto ferito dopo lo scontro con un'auto (foto di repertorio)

Un motociclista di 29 anni è finito al Pronto Soccorso, a seguito di uno scontro avvenuto all'incrocio tra viale Macallè e Corso Risorgimento, a Biella. Il fatto è avvenuto intorno alle 20 di ieri, 23 luglio.

A scontrarsi un'auto e una moto, con a bordo proprio il giovane, rovinato sull'asfalto a causa dell'urto. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, anche gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la corretta dinamica del sinistro.