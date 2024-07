Sostegno, tutto pronto per i lavori di asfaltatura sulla strada per Curino

Nei prossimi giorni, avranno inizio i lavori di asfaltatura lungo la strada che da Sostegno porta all'abitato di Curino.

A darne notizia il sindaco Giuseppe Framorando: “Un intervento necessario e non più rinviabile. Nelle scorse settimane, sono state effettuate alcune opere di messa in sicurezza, con la rimozione dei rami che sporgevano su questa carreggiata. Ora siamo in attesa della partenza di questi lavori che, verosimilmente, inizieranno entro la fine della settimana”.