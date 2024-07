Miagliano, buona la prima per il mercatino dell'usato dei bambini

Buona la prima per il mercatino dell'usato dei bambini organizzato dall'Oratorio di Miagliano con la collaborazione del Comune di Miagliano.

Nonostante il meteo incerto sono stati allestiti circa una decina di banchetti per lo scambio e la vendita a offerta di giochi, gadgets, accessori per bambini. Ed un banchetto per la merenda con offerta libera finalizzata ai luoghi di incontro per famiglie, giovani e non, del paese.

“Presenti tanti bimbi ma anche qualche adulto curioso. - dicono gli organizzatori - Nonostante un'acquazzone a fine giornata, l'intenzione è di replicare a breve l'iniziativa. L'Oratorio di Miagliano, con il supporto del Comune, non mancherà a breve di aggregare ancora la comunità”