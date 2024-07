Biella esulta, la Dynamic In Sport alle finali nazionali Under 16 di pallanuoto

Risultato storico per la pallanuoto biellese: il team under 16 Dynamic In Sport si qualifica alle finali Nazionali B categoria allievi. Il trionfo della squadra allenata da Mirko Remorini, Paolo Musso e Luca Casanova si è consumato nel pomeriggio di domenica 21 luglio nella vasca di casa del centro sportivo Massimo Rivetti. Qualificata anche Sporting Lodi, prima del girone davanti a Biella.

Nelle tre sfide giocate alla Rivetti il team di casa ha pareggiato 10-10 contro Sporting Lodi, battuto 7-6 la Rari Nantes Roma Vis Nova e concesso il bis, ininfluente per la qualificazione, mettendo ko 17-12 il team ligure Aragno Rivarolesi. Tra gli spettatori anche un ospite d’eccezione: il sindaco di Biella, Marzio Olivero, che ha assistito alla partita tra Biella e Aragno Rivarolesi. Grande soddisfazione da parte dell’entourage Dynamic In Sport.

Il presidente Attilio Marchesi: «È un risultato storico per la nostra società, frutto di un lavoro iniziato molti anni fa. Sono orgoglioso di quanto hanno fatto i ragazzi e i tecnici, ai quali siamo grati, così come un ringraziamento d’obbligo va a In Sport per il sostegno, sindaco Marzio Olivero, che ci ha fatto una gradita sorpresa e alle famiglie dei nostri atleti». Il tecnico Luca Casanova: «I veri protagonisti di questo traguardo sono stati i ragazzi, che sono cresciuti tantissimo in questa stagione. Andremo a Napoli con orgoglio e con la consapevolezza di esserci guadagnati una grande possibilità. Comunque vada in vasca, sarà un’esperienza umana e sportiva importante per la crescita dei ragazzi».

Le finali si giocheranno a Napoli dall’8 all’11 agosto con otto squadre ai nastri di partenza. Per il team Dynamic In Sport in vasca nelle sfide di semifinale: Vittorio Todaro, Giacomo Todaro, Stefano Raise, Gregorio Fabbro, Fabio Perotto, Ettore Ciaravino, Nicolò Radice, Tommaso Germinetti, Augusto Bolla, Mattia Brunago, Tommaso Rossi, Pietro Canuto, Riccardo Maffioletti, Mattia Armondi, Lorenzo Ragona.