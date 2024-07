Biella: Ubriaco prima si "becca" la sanzione, non contento insulta e minaccia i Poliziotti. Denunciato - foto archivio

Nella notte, durante un controllo nelle zone del centro per segnalati schiamazzi, sono stati intercettati dalla Polizia due ragazzi, 27 e 29 anni, e sanzionati per ubriachezza molesta. Uno dei due, opponendosi alla sanzione, ha poi inveito contro gli Agenti con insulti e minacce di vario genere aggravando la sua posizione tanto che verrà denunciato per minaccia a pubblico ufficiale.