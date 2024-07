Muore a soli 19 anni, Valsesia in lutto: si era appena diplomata con il massimo dei voti (foto di repertorio)

Si era da poco diplomata con il massimo dei voti. Ma un amaro destino l'ha strappata troppo presto all'affetto dei suoi cari. È mancata improvvisamente a soli 19 anni, nelle scorse ore, Chiara Innocenti, studentessa del Liceo Scientifico G. Ferrari di Borgosesia.

La tragica notizia ha gettato nel dolore l'intera comunità di Quarona, con messaggi e attestati di vicinanza ai familiari. Anche il sindaco Francesco Pietrasanta ha condiviso sui social un suo pensiero: “Il nostro paese è rimasto sconvolto per la perdita di una giovane quaronese. Non ci sono parole per questa terribile tragedia.L’amministrazione comunale e la comunità tutta si uniscono attorno alla famiglia, ai cari e agli amici. Condoglianze, un forte abbraccio”.