Vigliano, auto e moto si scontrano all'incrocio del Municipio: una persona in ospedale (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Traffico rallentato all'incrocio del Municipio di Vigliano Biellese dove, per cause da accertare, si sono scontrate un'auto e una moto.

È successo intorno alle 12 di oggi, 19 luglio. Nel sinistro è rimasta ferita una persona, subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Non è la prima volta che simili incidenti si registrano nella zona vicina al palazzo comunale.