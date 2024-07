FL-Muay Thai, buone prove per i ragazzi di Fabio Lavecchia

“Una stagione di lavoro e di successi, conclusa a Milano con due match vinti su quattro impegni per altrettanti atleti. E a settembre si riparte con stage, allenamenti, corsi e nuovi spazi”. Così Fabio Lavecchia commenta il fine settimana in Lombardia, dove i suoi ragazzi si sono misurati in una serie di combattimenti ricevendo i complimenti di avversari e organizzatori.

Successo importante per Marco Gomez, padrone del match dal punto di vista tecnico e tattico. Molto bene anche lo juniores Matteo Fatarella, mai impensierito dal pari età nel corso dei tre round di combattimento. Sconfitta ai punti invece per Gabriele Pozzati, che si è espresso al di sotto dei suoi abituali standard, mostrando però ottime combinazioni con i pugni. Per Konare Gaoussou, un insuccesso maturato in un duello rusticano senza esclusione di colpi con un avversario fortissimo e di grande esperienza, anche internazionale.

“Sono rimasto impressionato dall’intensità dei colpi e della lotta. Perdere o vincere un match così passa quasi in secondo piano rispetto al livello di agonistico raggiunto” commenta ancora Lavecchia. Tutti i ragazzi della società FL-Muay Thai osserveranno un breve periodo di pausa estiva per poi riprendere gli allenamenti. “

Tante le prossime novità. Ora meritato riposo dopo un anno di lavoro e di battaglie sportive. Anche a Milano abbiamo ben figurato, grazie all’impegno dei nostri atleti ed alla Angel’s Workshop, che non ci ha fatto mancare nulla anche questa volta dal punto di vista del materiale e dell’organizzazione” conclude Lavecchia.