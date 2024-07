Strade chiuse in Valle Elvo per il Giro Valle d'Aosta: tutti i dettagli.

Il Giro Ciclistico Valle d’Aosta è giunto alla 60a edizione e oggi, a partire dal primo pomeriggio, passerà dal Biellese e in particolare nell’area della Valle Elvo. A causa del transito dei ciclisti in gara diverse strade verranno momentaneamente chiuse, impedendo il passaggio dei veicoli.

Il Giro percorrerà l'area Biellese da Donato alle ore 13.25 e l’ultimo passaggio è previsto a Sala Biellese, alle 14.20.

Di seguito le vie e i comuni interessati:

Donato, dalle 13.25: via Cesare Battisti e Martiri della Libertà;

Netro, dalle 13.29: (Castellazzo), via IV Novembre, Roma e Cav. Rubino;

Graglia, dalle 13.39: via Netro;

Muzzano, dalle 13.40: via Provinciale e Bertola;

Occhieppo Inferiore, dalle 13.47: via Martiri della Libertà;

Camburzano, dalle 13.49: via Provinciale;

Mongrando, 13.50: via Provinciale, Roma e Martiri della Libertà;

Zubiena, dalle 14.00: via D. Tealdi e via per Sala;

Sala Biellese, dalle 14.04: via per Zubiena, Umberto I, Pietro Micca e via per Andrate.

Gli organizzatori raccomandano la massima cautela sulle strade, anche a seguito del passaggio dei corridori.