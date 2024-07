Rally & Co, 4 equipaggi in gara al Rally della Lana

Saranno quattro gli equipaggi a difendere i colori della Rally & Co nel Rally della Lana, appuntamento di casa per la scuderia laniera.

Con il numero 36 sulle portiere al via su di una Opel Corsa Rally4 i freschi vincitori del Rally Lana Storico Marco Bertinotti ed Andrea Rondi che cercheranno come sempre di ben figurare in una classe combattutissima contro giovani avversari di valore. Numero 55 per la Mini Cooper S Racing Start plus guidata da Massimiliano Di Martino con Denise Bolletta alle note mentre le new entry del sodalizio biellese Lorenzo Griffa e Niciolino Crevani partiranno sulla Renault Clio Williams ed il numero 71.

Anche loro con una Mini Cooper S di Racing Start ed il numero 88 saranno della partita il giovanissimo Andrea Fersini (under 23), coadiuvato sul sediolo di destra da Carmelo Cappello. 6 prove speciali per 89 km cronometrati saranno il ruolino di marcia dei contendenti pronti a dare battaglia nelle rispettive classi di appartenenza.