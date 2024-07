Enduro: alla terza prova del campionato regionale 29° posto per il giovane biellese Revelchione

Buon fine settimana per il 23enne biellese Matteo Revelchione della scuderia Darimotor di Bollengo, che domenica 14 luglio a Monteu Roero in provincia di Cuneo, si è piazzato 29° assoluto su 250 partecipanti alla terza prova di campionato regionale Piemonte.

In sella alla sua Beta 300 il giovane ho vinto 3 gare su 3 nella categoria junior, affrontando tracciati in parte fangosi e in parte polverosi.

Solo nel 2024 Matteo, che corre da quando ha 20 anni, ha corso 6 gare, e prima della fine dell'anno ha già messo in conto di partecipare agli assoluti d'Italia ad Arma di Taggia. Questo per lui dovrebbe rappresentare l'ultimo anno nella under 23.

L’organizzazione dell'evento di domenica è stata a cura del Moto club Roero.